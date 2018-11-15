Британский министр по вопросам "Брекзита" ушел в отставку

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил об уходе в отставку в знак протеста против запланированного соглашения с Евросоюзом об условиях и порядке "Брекзита".

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по вопросам "Брекзита". Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашей сделки с Евросоюзом", - написал он в своем микроблоге в Twitter в четверг, 15 ноября.

К своему посту Рааб приложил фотокопию письма об отставке, направленного премьер-министру страны Терезе Мэй. В этом письме он объяснил причины, по которым он не может поддержать документ, одобренный накануне правительством Великобритании.

"Я не могу принять предлагаемую сделку по двум причинам. Во-первых, я полагаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией представляет собой очень серьезную угрозу для территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать не ограниченное по времени условие, при котором у ЕС остается право вето на возможность выхода Великобритании из ЕС", - написал Рааб.

Позднее о своей отставке объявила и министр труда Великобритании Эстер Маквей. Утром поступили сообщения о том, что свой пост покинул и государственный министр Великобритании по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара. Не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. По материалам Deutsche Welle, Електронні Вісті