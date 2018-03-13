Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью выздороветь - разработчик "Новичка"

Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью выздороветь.

Об этом заявил один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" химик Вич Мирзаянов, пишет The Telegraph.

"Он по крайней мере в 10 раз эффективнее любого известного нервно- паралитического вещества. Плюс, (люди, которые отравились, - прим.ред.) практически неизлечимы", - сказал он, отметив, что другие люди также могут быть отравлены.

По мнению Мирзаянова, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"Лишь 10 граммов - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - заверил химик.

Кроме этого Мирзаянов подчеркнул, что формула "Новичка" засекречена в России, поэтому использование вещества другой страной невозможно.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - резюмировал мужчина.

Напомним, 5 марта BBC сообщила, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. Пострадала также его дочь и еще два десятка людей. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь. Жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сказала изданию, что ситуация со Скрипалем "очень похожа на то, что произошло с ее мужем". Как известно, он умер в 2006 году в результате отравления полонием.

Сергей Скрипаль до 1999 года служил в Главном разведывательном управлении РФ, после чего вышел на пенсию в звании полковника. В 2004-м его задержали по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании и через два года приговорили к 13 годам лишения свободы. Скрипач был признан виновным в том, что с 1995-го передавал Секретной разведывательной службе Великобритании данные о сотрудниках российской разведки, которые работали под прикрытием в Европе. В 2010 году Скрипаль и еще трое осужденных в России были помилованы, после чего их обменяли на десятерых агентов российской разведки, раскрытых в США. После обмена Скрипаль стал жить в Великобритании.

Глава МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания проявит жесткую реакцию, если причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля будет доказана.

Президент России Владимир Путин прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. По его словам, британцы должны сами разобраться с этим инцидентом, прежде чем обсуждать этот вопрос с РФ.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что за покушением на бывшего агента Сергея Скрипаля "с большой долей вероятности" стоит Россия. Она также в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца вторника объяснений в связи с инцидентом.