Депардье обвиняют в изнасиловании и сексдомогательствах
Молодая французская актриса и танцовщица обвинила известного актера Жерара Депардье в сексуальном насилии.
Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
По данным издания, актриса написала на 69-летнего Депардье заявление в полицию.
Девушка утверждает, что актер якобы предложил ей помощь в карьере, а 7 и 13 августа совершил над ней насилие в своем особняке, где должна была пройти репетиция.
Сам актер полностью отрицает все обвинения. Расследованием дела занимается парижская прокуратура.
Как сообщал NEWSONE ранее, прокуратура Лос-Анджелеса начала рассматривать второе заявление об изнасиловании, поданное против оскароносного Кевина Спейси.
Немецкая актриса Эмма Ломан недавно заявила о том, что известный продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее на Каннском фестивале в 2006 году.