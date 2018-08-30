Депардье обвиняют в изнасиловании и сексдомогательствах

Молодая французская актриса и танцовщица обвинила известного актера Жерара Депардье в сексуальном насилии.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По данным издания, актриса написала на 69-летнего Депардье заявление в полицию.

Девушка утверждает, что актер якобы предложил ей помощь в карьере, а 7 и 13 августа совершил над ней насилие в своем особняке, где должна была пройти репетиция.

Сам актер полностью отрицает все обвинения. Расследованием дела занимается парижская прокуратура.

Как сообщал NEWSONE ранее, прокуратура Лос-Анджелеса начала рассматривать второе заявление об изнасиловании, поданное против оскароносного Кевина Спейси.

Немецкая актриса Эмма Ломан недавно заявила о том, что известный продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее на Каннском фестивале в 2006 году.