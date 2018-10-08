Долгих лет тюрьмы. Активисты "поздравили" Путина с днем рождения

Вчера, 7 октября, в российском Санкт-Петербурге активисты провели акцию в связи с днем рождения президента России Владимира Путина.

Как говорится в сюжете ТСН, активисты прошлись по центру города с красными файерами и баннером-приветствием "долгих лет тюрьмы". Кроме того, по городу еще и ездила машина с декорацией, которая символизировала окровавленный торт.

Антипутинская акция длилась недолго - полиция появилась буквально через несколько минут после ее начала задержала четырех из шести активистов, принимавших участие в перформансе.