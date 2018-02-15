Дуда направил изменения к закону об Институте нацпамяти в Конституционный трибунал Польши

Президент Республики Польша Анджей Дуда в четверг направил в Конституционный трибунал подписанные им поправку к закону об Институте национальной памяти на предмет рассмотрения соблюдения ею Конституции Польши, сообщает Канцелярия польского президента.

"По словам президента Республики Польша, положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, не сомневался, что его поведение может быть наказуемым или нет". – говорится в обнародованной в четверг на сайте Канцелярии информации.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

Верховная Рада 6 февраля приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства Анджея Дуду вмешаться в ситуацию.

Заявлении украинского парламента в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти на заседании Верховной Рады во вторник поддержали 242 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

В принятом украинскими депутатами заявлении отмечается, что "Верховная Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон об Институт национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" и дается предвзятое и противоречивое определение этого понятия, что открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

В заявлении также говорится, что откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что является несовместимым с демократическими ценностями. "Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - подчеркивается в принятом украинским парламентом заявлении.

Нардепы, в частности, заявили, что принятые Сеймом и Сенатом Польши законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года. "Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе. Эта тема представляет исключительное значение и является предметом пристального внимания для парламента Украины. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запрета проведения культурных мероприятий и шовинистическая риторика", - говорится в заявлении.

Также в принятом заявлении подчеркивается, что Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицания преступления Холокоста и призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений. "Призываем президента Республики Польша (Анджея Дуду - ИФ) воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в заявлении.

В тот же день, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет изменения в данный закон. Вечером 6 февраля он подписал изменения в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП). Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу.

При этом, как отмечает АП, глава государства подчеркнул, что, возможно, на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности - если нарушения совершаются за пределами Польши. Кроме того, ранее во вторник А.Дуда заявил, что планирует обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям. Таким образом, пишет АП, президент не исключает, что в закон еще могут быть внесены модификации.