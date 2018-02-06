Дуда заявил, что подпишет закон об Институте нацпамяти

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет изменения в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

"Поправка к закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов польских граждан, включая около 3 миллионов польских граждан еврейской национальности", - сказал А.Дуда во время специального обращения в президентском дворце в Варшаве, сообщает интернет-издание "Европейская правда".

Президент Польши также отметил, что внесенные изменения не являются новым законом, и их обсуждение велось в течение года, в том числе с Израилем.

"Была просьба, чтобы правила не касались художественной и научной деятельности и такое исключение было сделано", - сказал А.Дуда.

В заметке отмечается, что во время выступления президент Польши ни словом не обмолвился об Украине, парламент которой призвал его наложить вето на принятые парламентом изменения.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

Утром 6 февраля Верховная Рада приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства вмешаться в ситуацию.

"Призываем президента Республики Польша (Анджея Дуду ) воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в принятом заявлении.