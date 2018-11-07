Двое американцев украинского происхождения стали в США губернаторами

В штате Колорадо победил 43-летний демократ Джаред Полис, который является открытым представителем ЛГБТ-сообщества.

Впервые в истории штата губернатором стал открытый гомосексуал, сообщает "Голос Америки".

Полис является представителем третьего поколения эмигрантов, его предки прибыли в США из Украины и Польши в начале ХХ века.

"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так много стран хотели принимать еврейских беженцев", - отметил он в комментарии прессе.

Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Джей Роберт Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", - пишет Прицкер на своей официальной странице.

Прицкер является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15-ки самых богатых семей мира, состояние которой оценивается в 33,5 миллиарда долларов, пишет издание Celebrity Net Worth.

Джей Роберт Пріцкер. Фото: АР