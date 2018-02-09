Египетская армия начала масштабную антитеррористическую операцию против исламистов на Синайском полуострове и других регионах, передает Reuters.

Сообщается, что военная операция охватит большинство районов Синайского полуострова, а также Дельты Нила и Западной пустыни. В операции принимают участие Военно-воздушные силы, сухопутные подразделения, флот и полиция.

"Вооруженные силы призывают египетский народ тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы противостоять терроризму и сообщать о любых элементах, угрожающих безопасности", - заявил офицер армии Египта Тамер аль-Рифай.

Отметим, операция проходит почти три месяца спустя после гибели более 300 человек в результате теракта в мечети на севере Синая. Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических организаций. Кроме того, события разворачиваются на фоне подготовки президентских выборов, которые запланированы на конец марта.

"Цель состоит в том, чтобы до конца февраля объявить Северный Синай свободным от терроризма регионом", - сообщил Reuters один из источников в силах безопасности Египта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте продлили режим чрезвычайного положения на 3 месяца.

"Вооруженные силы страны и полиция принимают все необходимые меры для противостояния опасностям терроризма и его финансирования. Правоохранители обеспечивают безопасность на всей территории страны", - подчеркнул президент Абдель Фаттах ас-Сиси.