Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшего адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.

Об этом сообщает BBC.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал представление об Коэна по делу о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Представление касается того, что Коэн солгал в суде, несмотря на то, что ранее дал согласие сотрудничать со следствием по этим делам.

Напомним, 29 ноября Майкл Коэн признал себя виновным в том, что сознательно дал Конгрессу ложные показания о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

Дональд Трамп отреагировал на показания своего бывшего адвоката, заявив, что тот "слабый человек" и врет, чтобы смягчить свое наказание.

Ранее Майкл Коэн заключил сделку со следствием, признав себя виновными по восьми пунктам обвинения. Следовательно, федеральный суд Нью-Йорка отпустил Коэна под залог в 500 тысяч долларов.

Коэн признался в банковском мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании президента.

В частности, адвокат заявил под присягой, что заплатил двум женщинам за неразглашение информации, которая могла бы повредить кандидату в президенты на выборах 2016 года. Он признался, что делал это по указанию Дональда Трампа.

Хотя Коэн конкретно не называл имени американского президента, а также женщин, которым платил - суммы выплат совпадают с теми, которые получила порноактриса Сторми Дэниелс ($ 130 тыс) и модель Playboy Карен Макдугал ($ 150 тыс). Обе женщины утверждают, что имели с Трампом романтические отношения, однако сам президент это отрицает.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса закрыть расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

В то же время глава Нацразведки США обвинил РФ в попытке вмешаться в предстоящие выборы, а Госдеп вызвал поверенного РФ для свидетельств о вмешательстве Кремля в дела США.

В конце января Трамп согласился свидетельствовать о "российском вмешательстве" в выборы. В то же время адвокаты Трампа посоветовали ему не свидетельствовать спецпрокурору по делу о вмешательстве РФ.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Мюллер нашел доказательства связи Кремля с Трампом перед его инаугурацией.

Напомним, Министерство юстиции США предъявило обвинение 12-ти сотрудникам российского Главного разведывательного управления (ГРУ), обвинив их во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Их подозревают во взломе сервисов комитета Демократического партии.

В списке, в частности, Евгений Пригожин, а также "Агентство интернет- исследований" (известное как "фабрика троллей", сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российских властей) и компании Пригожина Concord Managament и Concord Catering.

Соединенные Штаты начали расследовать вмешательство России в выборы президента 2016 года после того, как советник кампании Трампа проговорился австралийскому дипломату. По материалам Громадське телебачення