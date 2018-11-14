Экс-канцлер Шредер попал на сайт "Миротворец" и Германия призвала Украину закрыть сайт

Министерство иностранных дел Германии призвало власти Украины прекратить деятельность сайта "Миротворец", сообщает Deutsche Welle.

Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД после того, как в базу "Миротворца" попал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. "Мы однозначно осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для прекращения работы сайта", - заявила спикер. В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

В интервью изданию Aachener Nachrichten Шредер выразил мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать. После этого его включили в базу "Миротворца" за "попытку легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины". В мае 2016 года послы ЕС и Германии потребовали от Киева закрыть этот сайт после того, как на нем были опубликованы списки журналистов, в том числе западных, которые вынуждены были получать аккредитацию от властей "ДНР" для работы. Во время скандала с обнародованием данных журналистов сайт объявил о своем закрытии, но затем решил возобновить работу.