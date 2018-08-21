Эрдоган попросил у Джемилева список узников Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".

Об этом Джемилев сообщил в интервью Радио Свобода.

"Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко (президентом Украины Петром - ред.) были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас опять состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы будем принимать какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко...", - сообщил Джемилев.

По словам Джемилева, несколько дней назад МИД Турции попросило полный список политзаключенных.

"Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным. Но насколько окажется продуктивным разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там "в заначке" еще российские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально - менять абсолютно невинных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локти в крови", - отметил Джемилев. Читайте также: 100 дней голодовки: мир требует от Москвы освободить Сенцова

Как сообщалось, в октябре прошлого года осужденных в аннексированном Россией Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова передали Турции. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

По материалам УКРИНФОРМ.