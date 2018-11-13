ЕС и Британия согласовали текст итогового соглашения по Brexit

Переговорщики сторон по выходу Великобритании из Европейского союза согласовали текст итогового соглашения по Brexit, передает Guradian.

Press Association передает о том, что сделка по Brexit согласована на "техническом уровне" и будет отправлена в среду в правительство Британии.

Премьер-министр Британии созвала министров на экстренное заседание правительства в среду, где их попросят подписать итоговую сделку с Брюсселем. На встрече будет рассмотрен окончательный текст соглашения.

Основной документ составляет более 400 страниц юридического текста. Министрам будет предоставлена возможность ознакомиться с документами до заседания для тщательного изучения, чтобы узнать, что будет с ирландской границей, и что содержится в его положениях.

Газета пишет, что сторонники Brexit в кабинете захотят узнать, не согласуется ли соглашение с Европейским судом в разрешении споров, например, по поводу прекращения соглашения. В свою очередь телеканал RTE сообщает, что переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали текст соглашения, которое позволит избежать "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Источник в ЕС подтвердил, что Лондону отправили "стабильный текст", но официальные лица не назвали его "сделкой".

Заседание правительства Британии начнет процесс ратификации, который потребует, чтобы сделка была подписана на саммите Европейского совета - скорее всего, в ноябре - и британскими в середине декабря.

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Напомним, что 12 июля правительство Мэй представило свой план по Brexit, назначенного на 29 марта 2019 года. Минфин Британии предусмотрел более трех миллиардов долларов, просчитывая разные сценарии Brexit. По материалам ZN.UA