ЕС предоставит 15 тыс. молодых европейцев возможность бесплатного путешествия по континенту

Европейский союз выделит 12 млн евро из бюджета на программу DiscoverEU ("Открой ЕС"), в рамках которой молодые граждане стран ЕС смогут бесплатно отправиться в путешествие по Европе, говорится в сообщении Еврокомиссии.

На лето 2018 года ЕС предоставит 15 тыс. бесплатных железнодорожных билетов для 18-летних европейцев, сообщает Deutsche Welle.

Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу", считают в Еврокомиссии.

Заявки на участие в программе можно будет оставлять на Европейском молодежном портале в течение двух недель начиная с 12 июня.

Граждане ЕС могут путешествовать как в одиночку, так и группой до пяти человек. Маршрут должен быть определен заранее.

Требования к участникам не слишком строгие: гражданство ЕС, возраст, желание посетить хотя бы один объект культурного наследия ЕС и стать представителем программы DiscoverEU, включая рассказ о своем путешествии в соцсетях и предоставление фотографий для ежегодной выставки. Заявителям также придется ответить на вопросы о культурном наследии ЕС, выборах в Европарламент и молодежном движении.

С 27 июня европейское жюри выберет 15 тыс. будущих путешественников, которые с июля по сентябрь получат возможность в течение 30 дней путешествовать по Европе в основном на поездах, однако на отдельных отрезках пути смогут воспользоваться автобусами и паромами. За время поездки можно посетить до четырех европейских стран.

Как заявил глава Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер, создатели программы DisoverEU рассчитывают, что со временем у каждого 18-летнего гражданина ЕС будет шанс на бесплатное путешествие по Европе. EPP принадлежит крупнейшая фракция в Европарламенте.

С 2021 года расходы бюджета ЕС на программу DiscoverEU будут значительно увеличены - до 700 млн евро. По данным источников агентства dpa, количество билетов, предоставляемых той или иной стране ЕС, будет пропорционально численности ее населения.