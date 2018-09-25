ЕС разработает механизм для обхода санкций США против Ирана

Европейский союз намерен создать специальное ведомство, которое обеспечит проведение финансовых операций с Ираном в обход санкций США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает DW.

Сообщается, что с таким заявлением Могерини выступила в Нью-Йорке после встречи с участниками ядерной сделки. Отметим, Британия, Франция, Германия, РФ и Китай придерживаются мнения, что Тегеран соблюдает соглашение, из которого в одностороннем порядке вышли США.

По словам Могерини, новый финансовый институт позволит европейским компаниям развивать экономические отношения с Ираном без риска попасть под санкции Вашингтона.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у президента Дональда Трампа нет оснований для начала переговоров с иранскими властями.

В середине сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф обвинил ЕС в недостаточной реакции на выход США из ядерной сделки. Он также пригрозил возвратом к обогащению урана.

"Европейцы и прочие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", - сказал Зариф. В первую очередь это касается нефтяного бизнеса и банковской системы.