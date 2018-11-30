ЕСПЧ обязал Москву предоставить информацию о захваченных украинских моряках

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

Об этом рассказал заместитель главы Минюста Украины Иван Лищина, пишет Радио Свобода.

По его словам, Москва должна предоставить данные о захвате моряков и юридических основаниях их содержания, месте их содержания, ранениях и оказанной медицинской помощи.

Эту информацию российские власти должны предоставить в понедельник, 3 декабря.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей. По материалам Новое Время