Эстония приняла декларацию в поддержку Украины за агрессию РФ в Керченском проливе

Парламент Эстонии принял декларацию в знак поддержки Украины после прямой агрессии России в Керченском проливе.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter народный депутат Украины, вице- президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев.

"Эстонский парламент только что принял декларацию в поддержку Украины после прямой агрессии РФ. Спасибо коллегам за четкую позицию! Это очень важно для нас знать, что друзья рядом", - заявил он.

Эстонский парламент только что принял декларацию в поддержку Украины после прямой агрессии РФ. Спасибо коллегам за четкую позицию! Это очень важно для нас знать, что друзья рядом. - Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 3 декабря 2018 г.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого россияне перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков и захватив остальных в плен.

В ночь на 26 ноября СНБО провел экстренное заседание и предложил ввести в Украине военное положение в связи с агрессией Российской Федерации в Азовском море.

После решения Совбеза спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 26 ноября, в 16:00. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, ввел в действие решение и внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", который впоследствии утвердили украинские депутаты. По материалам ТСН.ua