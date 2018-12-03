Еврокомиссия призвала страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Европейская комиссия требует от шести стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил одному из немецкиху СМИ еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

По словам комиссара ЕС, отсутствие единства внутри Евросоюза подставит под удар серьезность намерений Брюсселя.

"Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос.

Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австралия, Израиль, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.