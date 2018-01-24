Европейская комиссия представила новые правила защиты персональных данных, которые начнут действовать по всему Евросоюзу с 25 мая. Об этом рассказала на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает Интерфак-Украина. "В сегодняшнем мире то, как мы обращаемся с нашими данными, будет в значительной мере определять наше экономическое будущее и нашу личную безопасность. Мы нуждаемся в современных правилах, чтобы противостоять новым рискам", - заявила еврокомиссар. Как сообщает издание, новые правила касаются всех стран Европейского союза, их должны придерживаться все предприятия, которые оказывают услуги в ЕС. Также нововведения усиливают права граждан и укрепляют защиту данных. Государствам - членам Евросоюза надо будет адаптировать к этим правилам национальные законодательства. Напомним, как сообщалось ранее Евросоюз ожидает от руководства Украины создания, в соответствии со всеми стандартами, Высшего антикоррупционного суда, а также имплементацю Соглашения об ассоциации Украина - ЕС.

