Евросоюз исключил 8 стран из "черного списка" офшоров

Европейский союз исключил восемь стран и территорий из так называемого "черного списка" офшоров, которые не принимают меры по обеспечению финансовой прозрачности и борьбе с налоговыми преступлениями. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. "Восемь стран и территорий исключены из списка тех, кто не сотрудничает должный образом в налоговой сфере с ЕС. Барбадос, Гренада, Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ перенесены в отдельную категорию стран и территорий, которые станут объектом пристального наблюдения", - говорится в сообщении. Отметим, в декабре 2017 года Евросоюз утвердил "черный список" из 17 офшоров, к которым могут применить санкции. В перечень вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ. Кроме того, еще 47 государств и территорий включены в так называемый "серый список" ЕС.

