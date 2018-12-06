Финансового директора Huawei арестовали в Канаде

Мэн Ванчжоу, которая работала финансовым директором китайской компании Huawei Technologies, была арестована в Канаде.

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Арест связан с нарушениями санкций США. Точный характер нарушений не определен", - сообщил источник агентству.

Судебное заседание назначили на пятницу.

В компании Huawei при этом подтвердили арест, но заявили, что "не знают о каких-либо нарушениях Мэн". Посольство Китая в Канаде "решительно выступает против ареста" и призывает к немедленному освобождению. Министерство юстиции США и прокуратура Бруклина отказались от комментариев.

Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года из- за подозрений в отправке продукции США в Иран и другие страны с нарушением американских законов об экспорте и санкциях.

Напомним, ранее Huawei впервые в своей истории обогнала Apple по количеству изготовленных смартфонов