Фінляндія закликає Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Фінляндія закликала Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів, а також надати незаконно утримуваному українському режисеру Олегу Сенцову медичну допомогу. Про це в понеділок, 13 серпня, повідомляє прес-служба Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Здоров'я українського кінорежисера Олега Сенцова у в'язниці швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичне лікування та звільнить всіх незаконно затриманих громадян України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 серпня міністр культури Франції Франсуаз Ніссен, режисер Жан-Люк Годар і Кен Лоуч та інші відомі особистості у сфері мистецтва написали відкритого листа із закликом звільнити політв'язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, 8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що стан українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова є критичним, він майже не встає і вважає, що кінець близький. 9 серпня Денісова оприлюднила фото українського політв'язня Кремля Олега Сенцова, зроблені у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування.

Суд РФ засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі 25 серпня 2015 року. Росія відмовила Україні у передачі полів'язня, оскільки розглядає кримчанина як громадянина РФ (російське громадянство було нав'язане йому після незаконної анексії Криму), повідомляє РБК-Україна.