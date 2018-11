Генпрокурор Саудовской Аравии требует смертную казнь для обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Государственный прокурор Саудовской Аравии запросил смертную казнь для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщает АР на странице в Twitter.

Издание пишет, что обвинения в убийстве Хашкаджи предъявлены 11 из 18 арестованных по делу.

BREAKING: Saudi Arabia says 11 suspects indicted, prosecutors requesting death penalty for 5 for writer Jamal Khashoggi's killing. - The Associated Press (@AP) November 15, 2018

Напомним, Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что журналист исчез в консульстве. Затем, через 18 дней после исчезновения Хашкаджи, признал, что журналист был убит во время "кулачной драки". Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста. По данным СМИ, его тело было уничтожено в кислоте. По материалам Фокус.