Глава Евросовета раскритиковал закон об Институте национальной памяти Польши

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал скандальный закон об Институте национальной памяти. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Twitter. "Любой, кто распространяет ложную формулировку о "польских лагерях", наносит вред доброму имени и интересам Польши. Авторы закона способствовали распространению этой гнусной клеветы во всем мире, фактически, как никто ранее", - отметил Туск.

Ранее сообщалось, что правительство Польши выступит с пояснениями по запрету "бандеровской идеологии". Сенат Польши принял изменения в законодательство, согласно которым отрицание вины украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, запрещается формулировки "польские лагеря" в отношении нацистских лагерей на территории Польши в годы войны, а также утверждения о том, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов.

