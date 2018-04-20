Главный вокзал Берлина закрыт, около 10 тыс. человек эвакуированы из-за обнаружения бомбы времен войны

Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны стал причиной закрытия главного вокзала Берлина, эвакуации 10 тыс. жителей и нескольких министерств, сообщила в пятницу телерадиокомпания Deutsche Welle.

Специалисты должны обезвредить обнаруженную близ вокзала 500-килограммовую бомбу, сброшенную британской авиацией во время Второй мировой войны. На время обезвреживания, вокзал и близлежащие здания будут закрыты.

"Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было", - приводит Deutsche Welle слова представителя железнодорожного оператора Deutsche Bahn Фридеманна Кесслера.

Работы по обезвреживанию снаряда начнутся в 11:30 (12:30 МСК), однако неясно, сколько времени этой займет. Клиенты железнодорожной компании могут воспользоваться другими вокзалами города.