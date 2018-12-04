Госдепартамент планирует скоординироваться по давлению на Россию с европейскими союзниками

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео в ходе своего визита в Европу во время встреч министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ планирует совместно с Европейским союзом выработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных ею украинских моряков, сообщают СМИ со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента.

Также в Госдепартаменте отметили, что ожидают от всех союзников больших усилий по давлению на Россию.

"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе керченского инцидента. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы, которая существует на "задворках" самой Европы", - сказал представитель Госдепартамента.

Он добавил, что в ближайшем будущем США увеличит количество сигналов для России, а при крайней необходимости - и действий.

"В отношении Украины... Думаю, мы очень четко дали понять, что этот последний шаг России неприемлем - это акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы тесно координировали наши действия с европейскими союзниками и в формате НАТО, и в формате ЕС, и прямо сейчас мы сосредоточились на определении общего ответа всего альянса, чтобы определить правильный объем ответа на то, что произошло в Керченском проливе", - заявил представитель Госдепартамента.