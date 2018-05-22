Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях

Госдума РФ приняла закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Он вступит в силу со дня официального опубликования.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ допускает возможность "введения контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран". Меры могут применяться в отношении стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

В первоначальной редакции правительству РФ предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения - "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта убрали норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Законопроект о контрсанкциях стал ответом Москвы на новые ограничения со стороны Вашингтона.

Последний раз США расширили ограничительные меры против России в начале апреля. В санкционный список добавили 24 российских топ-чиновников и предпринимателей, а также 14 компаний.