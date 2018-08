ЄС звернувся до РФ з вимогою звільнити Олeга Сенцова

Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити Олега Сенцова та всіх незаконно затриманих українських політв'язнів.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, йдеться на сторінці представництва у Twitter.

100 днів голодування у в'язниці, стан здоров'я Олега Сенцова швидко погіршується. ЄС закликає Росію негайно звільнити його та всіх незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові, - зазначається у повідомленні.

Mingarelli: 100 days into a hunger strike in prison, Oleg #Sentsov health condition is deteriorating rapidly. #EU calls on #Russia to immediately release him and all illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula. #FreeSentsov - EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 21 серпня 2018 р.