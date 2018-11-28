Инцидент около Керченского пролива был "провокацией", - Путин

Президент России Владимир Путин 28 ноября на сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" заявил, что инцидент около Керченского пролива был "провокацией", организованный президентом Украины Петром Порошенко. Трансляцию ведет в YouTube телеканал "Россия 24".

"Что касается этого инцидента в Черном море. Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим. В пределе президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин.

Он добавил, что у Порошенко мало шансов выйти во второй тур выборов. По словам Путина, "инцидент" создан, "чтобы ситуацию обострить и создать неодолимые препятствия [на выборах], прежде всего, для оппозиции".

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что оккупационная власть РФ захватила 24 военнослужащих Украины. При этом трое моряков ранены. 15 членов экипажей были арестованы "судом" в Симферополе на 60 суток.

США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября. Президентские выборы в Украине должны состояться в срок и назначены на 31 марта 2019 года. По материалам Гордон