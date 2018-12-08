Итоги акции "желтых жилетов" в Париже: 1385 задержаны, 135 ранены

В Париже, Франция, подошла к завершению очередная акция "желтых жилетов". В субботу 8 декабря в ней по данным МВД Франции приняли участие 125 тысяч протестующих.

Об этом пишет 112 Украина.

За день протестов ранения в Париже получили 135 человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил, что среди раненных семеро правоохранителей.

Сообщается, что полиция провела 1385 задержаний, 974 человека оставили под арестом. По материалам ГолосUA