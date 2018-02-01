Израиль выступает против польского закона о Холокосте

Израиль выступает категорически против принятия Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти, которым запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нагшон. "Израиль выступает категорически против решения Сената Польши. Израиль с наибольшей серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Ни один закон не изменит фактов", - отметил он.

Добавим, что закон об Институте национальной памяти Польши предусматривает штрафы и лишение свободы за публичные выступления о причастности поляков к уничтожению евреев в Европе во время Второй мировой войны. Также законом предусмотрено и наказание за публичные возражения причастности украинских националистов к преступлениям против польского народа. Напомним, ранее сообщалось, что Израиль критикует польский законопроект, согласно которому запрещено называть бывшие концлагеря на территории Польши "польским лагерем смерти". Впоследствии президент Польши Дуда заявил, что тщательно проанализирует законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту.

