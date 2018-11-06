Канада призывает наказать убийц Екатерины Гандзюк

В МИД Канады назвали ужасной потерей убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк.

Канада выразила соболезнования близким умершей активистки Екатерины Гандзюк и требует наказать убийц.

Об этом на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Мы молимся за ее родственников и близких. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - написала Фриланд. По материалам УНИАН