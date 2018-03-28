Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения КНДР

Северная Корея (КНДР) готова пойти на ядерное разоружение, если США и Южная Корея примут условия Пхеньяна и создадут "атмосферу спокойствия и стабильности". Об этом в ходе визита в Китай заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Xinhua. "Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно примут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул Ким Чен Ын на встрече с главой КНР Си Цзиньпинем. Он также отметил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры КНДР Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Ким Чен Ын добавил, что его страна рассчитывает на расширение стратегических контактов с Китаем.

