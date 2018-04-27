Ким Чен Ын заявил, что надеется на объединение двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в пятницу, что надеется на то, что в будущем его страна объединится с Южной Кореей.

"Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся", - сказал он на пресс-конференции на межкорейских переговорах.

Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.

"Мы - один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены", - подчеркнул он.