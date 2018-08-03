Китай планирует ввести новые пошлины на 60 млрд долларов американского импорта

Китай объявил о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%, передает издание Bloomberg.

Указано, что общая стоимость товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, составляет около 60 млрд долларов.

Добавим, фондовый рынок Китая сдал позиции фондовом рынке Японии из-за пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Китай намерен разрешить торговые разногласия с Соединенными Штатами Америки (США), о чем заявил глава МИД Китая Ван Йи после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на саммите в Сингапуре.

Министр подчеркнул, что сотрудничество между Китаем и США являются единственным правильным выбором, потому КНР готова решить разногласия по принципу равных возможностей. В то же время он подчеркнул, что на встрече с Помпео конкретные шаги по снижению торговой напряженности не обсуждались.

Как писало агентство, Китай призвал США не шантажировать его угрозами пошлин. Пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел Ген Шуан в четверг предупредил администрацию Трампа "не пытаться шантажировать Китай, потому что это никогда не сработает".

Подчеркнем, к этому Трамп планировал 1 августа объявить об усилении пошлин на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов.