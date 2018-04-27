КНДР и Южная Корея до конца года подпишут мирный договор

Северная и Южная Кореи до конца 2018 года подпишут мирный договор, что формально положит конец войне на Корейском полуострове, горячая фаза которой завершилась еще в 1953 году. Об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров обеих стран, передает CNN. Сообщается, что документ, который называется "Декларация Пханмунджома о мире, процветании и объединении на Корейском полуострове", был обнародован после официальной встречи и 30-минутного частного разговора между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Оба лидера торжественно заявляют, что на Корейском полуострове больше не будет войны и начинается новая эпоха мира", - говорится в заявлении. Отметим, боевые действия в рамках корейской войны завершились в 1953 году, после чего стороны подписали соглашение о перемирии. В то же время технически КНДР и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны. Напомним, ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи обсудили вопросы ядерного разоружения. Сегодня в приграничном пункте Пханмунджом впервые за много лет прошел саммит при участии лидеров КНДР и Южной Кореи. Отметим, в январе 2018 года Север возобновил линию спецсвязи с Сеулом. Уже 9 января прошли переговоры, которые завершились заявлением о готовности делать шаги для снижения военной напряженности на Корейском полуострове. 20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне стороны подписали декларация об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Условиями соглашения были официальный проход спортсменов под единым флагом и участие объединенной женской хоккейной команды. В начале марта лидер КНДР Ким Чен Ын принял делегацию Южной Кореи, с которой обсудил улучшение отношений и снижение напряженности на Корейском полуострове. Позже Сеул выступил с инициативой провести переговоры на высшем уровне.

