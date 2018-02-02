Ксения Собчак собирается ездить в оккупированный Крым, но только если ей разрешит украинская власть. Об этом кандидат в президенты РФ заявила в эфире телеканала RTVI. Ведущие спросили у Собчак, намерена ли она посетить полуостров, но гостья программы попробовала уйти от ответа. "Поживем - увидим", - сказала она.

Впрочем, Собчак все же сказала, при каких условиях поедет в Крым. Она заявила, что отправится на полуостров только с разрешения украинских властей и "с украинской территории". Но пока она не собирается этого делать. Кстати, Невзоров высказался об участии Собчак в президентских выборах РФ. "Вообще мне пофигу. Выбирайте кого хотите. Для меня Ксения вообще такая белая лыбедь российского протеста, которая оказалась склеенной из ваты", - заявил он. Невзоров отметил, что его разочаровал поступок Ксении Собчак на Крещение 2018, когда она окунулась в прорубь.

