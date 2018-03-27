Лидер КНДР совершил первый зарубежный визит - Bloomberg

Глава Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента своего прихода к власти покинул пределы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Согласно информации агентства, лидер КНДР направился с визитом в Пекин (Китай). Китайское издание South China Morning Post подтверждает информацию о визите Ким Чен Ына в Китай. Отмечено, что сообщению Bloomberg предшествовала активизация сил безопасности Китая на севере страны, возле границы с Северной Кореей. По данным китайского издания, службы безопасности страны сконцентрировались в провинции Ляонин у границы с КНДР. Как известно, отец и дед Ким Чен Ына обычно использовали именно поезд для зарубежных поездок. Кроме того, японское агентство Kyodo сообщило о визите лидера КНДР. При этом отмечается, что что нельзя однозначно утверждать, что это именно Ким Чен Ын. Официально в МИД КНР подтвердить визит северокорейского лидера в Китай отказались.

