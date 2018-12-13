Лидеры ЕС продлили антироссийские санкции

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений", - отметил Туск.

Также, ранее, в опубликованном 1 декабря проекте доклада Европарламента, посвященном отношениям с Россией говорилось, что в марте 2019 года Европарламент рассмотрит решение о приостановлении действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. По материалам ГолосUA