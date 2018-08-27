Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия перечисляет его стране не все пошлины от реэкспорта своей нефти, в нарушение достигнутых договоренностей. Об этом он сказал в интервью "Беларусь 1".

Лукашенко рассказал, что договаривался с Путиным о цене на газ в апреле 2017 года, когда Беларуси выставили цену на газ "не как союзникам", а дороже.

"Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть - так называемая "перетаможка", когда 6 миллионов тонн российской нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет", - рассказал глава Беларуси.

По словам Лукашенко, когда стоимость нефти подскочила, "кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет".

"Но у нас подписаны договоренности… И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей", - сообщил беларусский президент.

Он отметил, что так поступать нельзя, и "если есть вопрос", нужно садиться и обсуждать его.

Напомним, ранее прездент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции.