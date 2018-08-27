Массовая стрельба во Флориде: Есть убитые и раненные

В США в городе Джэксонвилл, штат Флорида, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба

Об этом пишет CNN со ссылкой на офис шерифа, сообщает "ДС".

Полицейские сообщают о нескольких убитых и пострадавших.

"Массовая стрельба в Джексонвилл-Лэндинг. Держитесь очень далеко от этого района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", - написали представители шерифа в Twitter.