Массовая стрельба во Флориде: Есть убитые и раненные
2018-08-27 00:15
В США в городе Джэксонвилл, штат Флорида, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба
Об этом пишет CNN со ссылкой на офис шерифа, сообщает "ДС".
Полицейские сообщают о нескольких убитых и пострадавших.
"Массовая стрельба в Джексонвилл-Лэндинг. Держитесь очень далеко от этого района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", - написали представители шерифа в Twitter.