Меркель призывает не ненавидеть мигрантов

Мигранты, которые прибывают в Германию, не обеспечиваются лучше других, поэтому не существует оснований их ненавидеть. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

По ее словам, "люди, которые прибывают в Германию, не обеспечиваются лучше тех, кто здесь уже живет".

Меркель подчеркнула, что, наоборот, социальные выплаты в Германии, в частности пенсионные выплаты, растут.

"И мы никому ничего не урезали", - заявила канцлер и отметила, что "даже если и существуют такие беспокойства, для ненависти нет никаких оснований".

По мнению Меркель, в вопросе миграции Европа должна выходы из собственных интересов.

"Речь идет о том, что мы и в дальнейшем должны четко показывать наше гуманное лицо", - сказала Меркель.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Евросоюза, которые не проявляют солидарность в вопросе решения миграционной кризиса, должны покинуть шенгенскую зону.