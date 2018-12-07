Меркель сообщила о намерении уйти из политики

В пятницу, 7 декабря, в Гамбурге начался очередной съезд Христианско- демократического Союза, который сегодня лидирует в правящей коалиции. Это - родная партия Ангелы Меркель, канцлера Германии. На повестке дня у однопартийцев Меркель есть важный вопрос - кто теперь станет главой партии, ведь Ангела Меркель заявила, что больше баллотироваться на этот пост не планирует.

Ангела Меркель официально снимает с себя полномочия главы Христианско- демократического Союза, впервые за 18 лет. На пост главы в этот раз претендует несколько человек - секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Каррнбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц и действующий министр здравоохранения Йенс Шпан. При этом, Шпан является оппозиционером - представляет ту часть партии, которая недовольна политикой Меркель.

Именно от результатов выборов главы ХДС зависит - уйдет ли Меркель в отставку с поста канцлера или останется до следующих парламентских выборов. Всего в съезде участвует 1001 депутат, для избрания на пост председателя партии любому кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если в первом туре очевидных результатов не будет, то будет второй тур, в котором и выяснится дальнейшая судьба Христианского Союза.

Голосование будет проходить строго конфиденциально. Для этого каждый делегат получил специальный картонный набор, который при раскрытии превращаются в индивидуальную избирательную кабинку, защищенную от посторонних глаз. По материалам "Аргументы и Факты Украина ".