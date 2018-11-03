Месси и его отца подозревают в финансовых махинациях

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и его отец Хорхе Месси подозреваются в отмывании денег, сообщает Todo Noticias.

По информации издания, обвинения в адрес футболиста и его отца выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано. Сообщается, что прокурор занялся тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси и обнаружил, что фонд мог использоваться как средство для отмывания денег. Деньги, поступавшие на счёт благотворительного фонда, переправлялись на счета в офшорных зонах, а значит, не декларировались. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против футболиста и его отца.

Источник материала: Footboom.com/