Мэй может выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Sky News

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал Sky News. Объявления соответствующего решения ожидается сегодня, 14 марта. Корреспондент издания отметил, что количество высланных дипломатов будет меньше, чем в 1971 году. Он добавил: "Не уверен, будет ли выслан российский посол, но мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможность диалога". Напомним, в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе. Антитеррористическая полиция Британии подключилась к расследованию.

