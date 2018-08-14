Минформации Белоруссии готовит законодательные ограничения российского телевидения
В воскресном эфире местного канала министр информации Александр Карлюкевич поделился дальнейшими планами по регулированию медиасферы. "Будет разработан в дополнение к закону еще ряд нормативных государственных актов. Один из них - постановление Совета министров - будет посвящен исключительно национальному телевизионному контенту", - рассказал министр. По его словам, вскоре к обсуждению этого проекта привлекут и широкую журналистскую общественность. Кроме того, Александр Карлюкевич пообещал "вернуться к рассмотрению термина "фрилансер" и привнести определенные инициативы".
Министр не конкретизировал сути готовящихся изменений, однако спрогнозировать их можно на основании предыдущих заявлений представителей власти. В частности, в апреле президент Александр Лукашенко проводил большое совещание с журналистами государственных каналов и распорядился увеличить долю национального контента. "Платформы эти должны быть белорусскими. Это не значит, что мы плохо относимся к Эрнсту, нет. Но этодолжно быть наше", - распорядился тогда Лукашенко.Очевидно, что готовящееся постановление - это и есть выполнение распоряжения президента. Правда, норма о 30% отечественного контента уже внесена в новую редакцию Закона о СМИ, однако, видимо, власти решили, что этого недостаточно. По мнению экспертов, власти озабочены тем, что в белорусскоммедиапространстве довольно заметно влияние российских телеканалов, которые не всегда "любезны" с белорусским президентом, сообщет российская НГ.