Могерини: ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море

ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море

Высокий представитель европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По словам Могерини, "ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят по (этому морю, - ред.) под флагами европейских стран".

"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты, готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала Могерини.

Она заявила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.

Также, по словам Могерини власти ЕС, в особенности Еврокомиссия, изучают меры поддержки тех районов Украины, которые оказались затронуты действиями России. Она отметила, что этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня у нас есть также возможность выразить полное единство Европейского Союза, которое мы уже выражали ранее, по поводу непризнания так называемых выборов, которые прошли 11 ноября на Донбассе", - добавила Могерини.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский Союз (ЕС) окажет помощь Украине в социально-экономическом развитии Приазовья.

Отметим, в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией. Также в правке украинской делегации речь шла об осуждении действий РФ в Азовском море.