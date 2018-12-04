Могерини призвала Европу и Америку вместе противостоять российской агрессии

Могерини назвала нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе нарушением правил мирного сосуществования на европейской территории.

Верховный представитель ЕС по международным делам Федерика Могерини заявила о том, что Америка и Европа имеют общие интересы в вопросе противостояния вызовам со стороны России. Могерини призвала сохранить это единство, а также назвала нарушением правил мирного сосуществования российскую агрессию в Керченском проливе, передает "Радио Свобода".

"В эти недели мы увидели, что имеем общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины - только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и не только", - заявила Могерини во время выступления в Гарвардской школе наук и международных дел имени Кеннеди в Кембридже.

По ее словам, со времен аннексии Крыма Европа и Америка постоянно заявляли о том, что границы нельзя изменять с помощью военной силы. А в случае, когда этот принцип нарушают, то все чувствуют себя менее безопасно.

"А нынешние события в Азовском море являются в определенной степени - я не сказала бы, что неизбежным следствием, ибо таких вещей всегда надо избегать, - но прямым следствием очевидного нарушения основополагающих правил мирного сосуществования на европейской территории. Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ", - сказала Могеріні.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате этого несколько украинцев получили ранения.

После захвата подконтрольные России "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 пленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Позже украинских моряков вывезли с аннексированного Крыма в Москву. На данный момент большинство украинцев находятся в московском СИЗО Лефортово. Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".

Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными.

В связи с российской агрессией в Керченском проливе 26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон об введении военного положения вступил в силу 28 ноября. По материалам Радіо Свобода, Зеркало недели. Украина