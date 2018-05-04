На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуируется 1,5 тыс. человек

Вулкан Килауэа на Большом острове на Гавайях начал выбрасывать потоки лавы и пепел, местные власти эвакуируют около 1,5 тыс. человек из населённого пункта Леилани-Эстейтс, который оказался в зоне бедствия, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.