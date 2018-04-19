На Кубе избрали преемника главы государства

Национальная ассамблея Кубы выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность вице-председателя органа.

Об этом сообщает Reuters. Мигель Диас-Канель стал первым с 1959 года лицом во главе Кубы, которое не носит фамилии Кастро. После того, как страна избавилась от американского протектората, ее возглавил Фидель Кастро. После того, как он серьезно заболел в 2006 году, исполняющим обязанности председателя Государственного совета и правительства стал его младший брат Рауль.

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В 2008 году Рауль Кастро был официально утвержден главой государства. Ожидается, что он останется во главе Коммунистической партии страны после того, как оставил пост председателя Государственного совета и правительства.

Ранее сообщалось, что старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, совершил самоубийство на Кубе.