НАТО не планирует возвращаться к обычной работе с РФ до исполнения минских договоренностей

Госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД стран-участниц НАТО подтвердили, что Североатлантический альянс не вернется к обычной работе с Россией до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности, заявила в пятницу официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Госсекретарь Помпео и министры иностранных дел (стран-участниц - ИФ) НАТО подтвердили: Североатлантический альянс не вернется к работе в обычном режиме с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей, выведет силы и прекратит поддержку подконтрольных сил в Донбассе и вернет контроль над Крымом Украине", - написала Х.Нойерт в Twitter.

М.Помпео в пятницу прибыл на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Незадолго до этого М.Помпео был утвержден в должности госсекретаря США на общем заседании сената.